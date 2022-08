Reportage Flambée des prix de l'énergie au Royaume-Uni : la menace de la "désobéissance civile"

Au milieu de la foule, Paula, 50 ans, brandit bien haut sa pancarte. "Enough is enough", peut on lire : "trop, c'est trop", expression devenue le slogan contre la vie chère au Royaume-Uni. Psychothérapeute, Paula fait partie de cette classe moyenne qui se sent déclassée à cause de l'inflation. Elle s'est jointe à une manifestation à Manchester, mardi 30 août au soir. "Mon loyer n'arrête pas d'augmenter. Je vivais à Londres mais j'ai dû partir. Je n'arrivais plus à payer chaque mois, souffle-t-elle. Je me suis installée à Manchester, mais ici aussi, les loyers explosent. Je sais déjà que, dans un an ou deux, je vais devoir à nouveau partir pour trouver moins cher. Je n'ai aucune idée d'où je vais aller."

>> Royaume-Uni : quatre questions sur les grèves massives contre l'inflation qui paralysent le pays

Au prix de l'immobilier s'ajoute le prix de l'énergie. Une hausse de 80% est prévue au 1ᵉʳ octobre sur les factures d'électricité, après déjà plusieurs hausses. Alex, ingénieur de 27 ans, s'inquiète pour son entourage : "Ma belle mère dépense chaque mois plus d'un tiers de son loyer juste pour le gaz et l'électricité. Et les tarifs vont encore augmenter très fortement en octobre puis en janvier prochain. Ça devient vraiment très difficile."

Boycotter les factures d'énergie

D'où les grèves, pourtant inhabituelles en Grande-Bretagne, qui éclatent outre-Manche en raison de la hausse des prix. Agents de la poste et des télécoms, employés portuaires, avocats... Les 2 000 manifestants présents à Manchester espèrent que le mouvement va s'étendre. "Il faut une désobéissance civile, pacifique, non violente", lance Eddie Dempsey, le leader du syndicat des transports RMT.

"On doit franchir une nouvelle étape. Nous devons déclencher une vague d'actions collectives dans ce pays." Eddie Dempsey, leader du syndicat des transports à franceinfo



Les rues s'enflamment, au moment où le gouvernement britannique semble absent, embourbé dans la guerre de succession à Boris Johnson, le Premier ministre démissionnaire. "Le gouvernement n'écoute pas. Et même, il s'en fiche !" lance Kate, 21 ans. Elle fait partie du mouvement Don’t Pay qui appelle les Britanniques à boycotter les factures d’énergie. "On va obliger le gouvernement à s'intéresser à nous. Même si ça doit cibler les bénéfices des grandes entreprises de l'énergie, on le fera quand même", promet la jeune femme. Le mouvement demande une réduction des factures énergétiques à un "niveau abordable" sous peine de faire la "grève" des paiements. Il espère rassembler un million de signatures d'ici octobre. Il en revendique pour l'heure 130 000.