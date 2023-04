Royaume-Uni : à cause de l'inflation, plus de trois millions de colis alimentaires ont été distribués en un an

Cette situation est inédite outre-Manche, où plus d'1,1 million de ces colis d'urgence ont été distribués à des enfants, soit une hausse de 36% sur un an.

Triste record. A cause de l'inflation, le recours aux banques alimentaires a atteint des sommets au Royaume-Uni. Pour la première fois, près de trois millions de colis alimentaires d'urgence ont été donnés entre avril 2022 et mars 2023 a annoncé, mercredi 26 avril, l'association caritative Trussell Trust. Il s'agit du plus grand nombre de colis jamais distribués en une année par l'organisme, qui gère un vaste réseau de banques alimentaires dans le pays.

En outre, plus d'1,1 million de ces colis d'urgence ont été distribués à des enfants, soit une hausse de 36% sur un an, souligne-t-elle. "Ces nouveaux chiffres sont extrêmement inquiétants et montre qu'un nombre croissant de personnes n'ont d'autre issue que de se tourner vers des organisations caritatives (...) et ce n'est pas juste", a réagi Emma Revie, directrice générale de Trussell Trust, citée dans un communiqué.

Selon l'association, plus de 760 000 personnes ont eu recours à une banque alimentaire pour la première fois entre avril 2022 et mars 2023. Une preuve, selon Emma Revie, de l'ampleur de la crise que subissent les ménages britanniques confrontés à une inflation supérieure à 10% depuis des mois.