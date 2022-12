Reportage "Si je répercute coût sur coût, ça peut devenir invendable" : des consommateurs aux producteurs, la hausse du prix du beurre inquiète

Avec plus de 21% d'augmentation en un an, le beurre fait partie des produits qui a le plus augmenté. En Normandie, la plaquette coûtera dix centimes de plus en janvier.

Le beurre est une institution sur le petit marché de Veauville-lès-Baons, au nord d'Yvetot, en Normandie. "On en mange pas mal dans les pâtes, sur les biscottes, le pain... N'est-ce pas que Papy mange beaucoup de beurre ?", assure Eva en interpellant sa petite-fille. Mais, au moment de parler du prix, elle fait la grimace : "On en a ras-le-bol. On fait avec, on n'a pas le choix mais on aimerait bien que ça s'arrête..." Avec l' inflation, le beurre fait partie des produits qui ont beaucoup augmenté (+ 17% sur un an au niveau national). En Seine-Maritine, l'un des départements les moins chers , son prix a grimpé de 18% sur les douze derniers mois, voire même 21% pour les marques distributeurs.

Mauvaise nouvelle pour Eva : vendue à 3,50 euros sur ce marché normand, la plaquette va devenir plus chère en janvier 2023. Le beurre est produit à quatre kilomètres, à Hautot-Saint-Sulpice. Ici, pas de vaches rousses mais des blanches et noires, des Prim’Holstein.

Guillaume, producteur de beurre à Hautot-Saint-Sulpice, en Normandie. (WILLY MOREAU / RADIO FRANCE)

Une centaine au total sur l'exploitation de Guillaume. L'agriculteur s'est résolu à augmenter de dix centimes : "Si je répercute coût sur coût, il faudrait que je mette au moins trente centimes par plaquette ! Mais ça peut devenir invendable..." Une des solutions serait un hiver froid, pour réduire la puissance du frigo et la facture d'électricité, qui a augmenté de 10% en un an.

"On est sur des trucs complètement déconnants. Je n'ai même pas peur du mot, on ne maîtrise rien !" Guillaume, producteur de beurre en Normandie à franceinfo

Les bêtes de Guillaume ruminent sous un hangar, à l'abri du vent, allongées sur un lit de paille. La botte a pris 20% en un an et Guillaume poursuit ses comptes : "Le coût de l'alimentation pour mes bovins explose depuis cinq mois. Quand j'ai un matériel en panne, il me coûte 30 à 50% plus cher si je veux le racheter." Des hausses qui s'ajoutent à un phénomène ancien : la disparition des producteurs de lait. En France, par exemple, ils ne sont plus que deux à Hautot-Saint-Sulpice, contre plus de 100, il y a quinze ans. Le prix du lait grimpe depuis quelques années et, en bout de chaîne, celui du beurre.