Eurozapping : l'inflation ralentit en Espagne

Comme chaque jour, le JT de franceinfo soir fait un tour de l'actualité diffusée par les chaînes européennes de télévision. C'est l'Eurozapping du mardi 13 juin.

En Espagne, l'inflation est à son niveau le plus bas depuis juillet 2021. Dans le pays, les prix à la consommation ont augmenté de 3,2% sur un an, en mai dernier. Un ralentissement par rapport au pic d'inflation de près de 9% en 2022. La modération des prix des denrées alimentaires, du carburant et de l'électricité est à l'origine du ralentissement du taux d'inflation.



Un incendie dans l'est de l'Allemagne

En Allemagne, l'incendie d'un terrain militaire datant de l'époque nazie puis de l'occupation soviétique a conduit à l'évacuation de plusieurs villages dans l'est du pays. Les tonnes de munitions enfouies rendent la situation imprévisible. Un incendie avait déjà eu lieu en 2019 dans cette région particulièrement touchée par la sécheresse. "Cela semble pire que la dernière fois, c'est beaucoup plus proche et plus menaçant", confie une habitante.