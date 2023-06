Santé : les enfants face au danger des écrans

En Seine-Saint-Denis, l'hôpital de Bondy est le premier à proposer une consultation pour les très jeunes enfants accros aux écrans, qui sont déconseillés avant l'âge de trois ans.

La recommandation des médecins est claire : les enfants ne doivent pas être devant les écrans avant l'âge de trois ans. Mais la réalité est bien différente. À deux ans, les enfants passent 56 minutes par jour devant les écrans, et 1h20 à trois ans et demi. Une moyenne qui cache des cas bien plus inquiétants. L'hôpital de Bondy (Seine-Saint-Denis) est le premier à proposer une consultation pour des très jeunes accros aux écrans.

L'écran sert de nounou numérique

Lors du premier rendez-vous l'an dernier, Youssouf avait quatre ans, ne parlait pas et passait six à sept heures par jour devant la télévision. Le petit garçon ne dormait plus. Il a même été hospitalisé, victime d'hallucinations visuelles et auditives. Aujourd'hui, Youssouf a rattrapé son retard de développement. La pédiatre voit une majorité de petits garçons, beaucoup de grossesses rapprochées, des cas où l'écran sert de nounou numérique.