Consommation : le bonus réparation multiplié par deux à partir du 1er janvier

La prime de réparation va être doublée à partir du 1er janvier. Le gouvernement souhaite inciter à la réparation des appareils, et ce bonus rencontre un certain succès.

Une mère de famille a dû faire appel à un réparateur. Son lave-linge acheté il y a cinq ans fuit. Une demi-heure plus tard, le lave-linge est réparé. "Si on peut faire une réparation et qu'il reparte pour cinq ans, pour nous c'est tout bénef'", souligne-t-elle. Coût de l'intervention : 105 euros. Mais bonne nouvelle, elle bénéficie du bonus réparation de 25 euros de remise. À partir du 1er janvier, cette prime va même doubler. Pour un lave-linge ou un lave-vaisselle, elle va passer de 25 à 50 euros.



Objectif 12 millions

De nouveaux appareils sont éligibles à ce bonus, comme les écrans de téléphone portable, les fours à micro-ondes ou encore les imprimantes. Les consommateurs pourront en déduire 25 euros de leur facture lorsqu'ils feront réparer leurs écrans. De plus en plus d'entreprises sont labellisées QualiRépar. Le bonus intéresse et réparer devient un réflexe pour les clients. L'objectif du gouvernement est de réparer chaque année plus de 12 millions d'appareils.