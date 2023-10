Manifestations contre l'A69 : la mobilisation se poursuit, une cimenterie incendiée

Durée de la vidéo : 1 min

La mobilisation reste forte contre le projet d'autoroute entre Toulouse (Haute-Garonne) et Castres (Tarn). Samedi 21 octobre, de nombreux manifestants ont défilé. Un groupe a même incendié une cimenterie.

La mobilisation contre l'autoroute A69 s'est poursuivie, samedi 21 octobre. Après plusieurs heures de marche, un nouveau rassemblement a eu lieu. Syndicats, agriculteurs et militants écologistes ont dénoncé le projet autoroutier qui doit relier Toulouse (Haute-Garonne) et Castres (Tarn). "Ça signifie l'artificialisation de terres agricoles, de plusieurs centaines, au moins 600 hectares (...) qui ont été cultivés, qui ont été moissonnés cette année et qui seront sous le bitume", dénonce Laurence Maranvola, porte-parole de la Confédération paysanne.

Les méthodes se durcissent

Figure de proue de la mobilisation, Thomas Brail était présent. Ce militant a fait une grève de la faim et de la soif, et est monté aux arbres pour les protéger. En vain : 260 ont été abattus. "S'il ne pleut plus sur cette planète, ou s'il pleut de moins en moins, si on a des restrictions en eau, c'est parce qu'on a de moins en moins d'arbres", développe-t-il. 1 600 policiers et gendarmes ont été déployés sur place par crainte de débordements. Une cimenterie a d'ailleurs été incendiée en marge de la manifestation.