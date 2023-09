Impôts : les travaux de rénovation énergétique permettent de réduire la taxe foncière

Article rédigé par France 2 - A. Etienne, M. David, V. Steib France Télévisions

Dans certaines communes, la taxe foncière s'envole de plus de 50%. Cependant, il est possible d'en être exonérée en cas de travaux pour rénovation énergétique. Comment en profiter et est-ce le cas dans toutes les villes ?

Une réduction de sa taxe foncière en échange de travaux de rénovation énergétique. En France, de plus en plus de communes mettent en place ce dispositif. C’est notamment le cas à Massy (Essonne), en région parisienne. L’an passé, un propriétaire a ainsi économisé plusieurs centaines d’euros. En Alsace, une commune est allée encore plus loin en exonérant totalement sa part communale. Une exonération valable trois ans Mais pour cela, il faut répondre à plusieurs critères : rénover un logement datant d’avant 1989 et faire au moins 10 000 euros de travaux dans l’année ou 15 000 euros sur trois ans, hors main-d’œuvre. Pour la plupart des propriétaires, la mesure va dans le bon sens. "C’est un effort pour réduire le coût, et surtout pour l’environnement", affirme une femme. L’an passé, une soixantaine de propriétaires ont pu bénéficier de cette exonération valable trois ans. Pour en faire la demande, il faut remplir une déclaration sur l’honneur, accompagnée des factures de travaux et envoyer le tout à l’administration fiscale.