Infographie Taxe foncière : visualisez l'augmentation dans les 191 plus grandes villes de France

La taxe foncière augmente dans toutes les grandes villes françaises. Le résultat d'une revalorisation décidée au niveau national et de taux d'imposition en hausse votés par certaines municipalités.

[RECTIFICATIF]

Dans la version initiale de l'article, la formule de calcul utilisée pour obtenir le pourcentage de hausse de la taxe foncière dans chaque ville donnait des résultats approximatifs. La hausse était sous-estimée dans les villes qui ont augmenté leur taux d'imposition en 2023 et elle était surestimée dans les municipalités qui ont baissé leur taux d'imposition. La formule a été corrigée pour obtenir les résultats exacts. Nous présentons toutes nos excuses à nos lecteurs.

C'est le jour J. Mercredi 30 août marque le début de la mise en ligne des premiers avis de taxe foncière pour l'année 2023. Et l'addition promet d'être salée pour les propriétaires. En cause : l'inflation qui touche l'ensemble du territoire national, mais aussi des hausses décidées par certaines municipalités. Franceinfo publie la liste des augmentations attendues dans les 191 plus grosses villes françaises, grâce aux données compilées par le cabinet Finances et Stratégies locales (lien PDF).

>> Impôts : cinq questions sur la hausse de la taxe foncière

Il en ressort que la taxe foncière augmente dans toutes les villes de plus de 40 000 habitants. Chaque année, une partie de la hausse de cet impôt est déterminée en fonction de l'inflation. En 2023, cette revalorisation des valeurs locatives cadastrales atteint 7,1% : sa plus forte hausse depuis 1986, selon l'Union nationale des propriétaires immobiliers (UNPI), comme l'a rapporté Le Figaro .

Mais cet élément n'est pas le seul à faire varier la taxe foncière. Les municipalités peuvent également modifier le taux d'imposition de leurs administrés. Dans 80% des grandes villes, il n'a pas augmenté. Dans ces collectivités, seule la hausse de 7,1% sera donc appliquée. Une petite minorité (3%) a même décidé de baisser son taux d'imposition. C'est le cas de Compiègne (Oise), où la hausse de la taxe foncière devrait être contenue autour de 6%.

Les grandes villes restantes (17%) ont, au contraire, choisi de l'augmenter, avec des hausses parfois très significatives. Le résultat donne une taxe foncière qui explose à Grenoble (+33,2%), à Meudon (+44,7%) et surtout à Paris (+62,7%).