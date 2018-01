Un cabinet d'audit estime qu'Emmanuel Macron a mis en place huit nouveaux impôts et taxes depuis son élection

Selon Le Figaro, qui s'est procuré le baromètre du cabinet d'audit Ernst&Young sur l'environnement budgétaire et fiscal, l'exécutif a créé en moyenne un nouvel impôt (ou taxe) par mois depuis le mois de mai.

Il recense pas moins de huit nouveaux impôts ou taxes depuis l'arrivée d'Emmanuel Macron à l'Elysée. Le cabinet d'audit Ernst&Young estime, dans son baromètre annuel sur l'environnement fiscal et budgétaire, que le nouvel exécutif a instauré au moins un nouveau prélèvement par mois depuis l'élection présidentielle, rapporte Le Figaro, samedi 20 janvier.

Le cabinet d'audit s'est basé sur la loi de finances 2018 et les lois de finances rectificatives pour 2017 afin de réaliser ce calcul. Ernst&Young recense ainsi, entre autres, le nouvel impôt sur la fortune immobilière, qui vient remplacer l'impôt sur la fortune (ISF).

Le Figaro, citant le cabinet, évoque également deux nouvelles "contributions exceptionnelles sur l'impôt sur les sociétés des très grandes entreprises", qui serviront à financer l'annulation de la taxe de 3% sur les dividendes.

Impôt sur le tabac ou sur l'exploration d'hydrocarbures

Cinq autres nouveaux prélèvements sont relevés par Le Figaro. Il s'agit d'une nouvelle taxe sur le tabac, d'une autre sur les plus-values de ventes de logements HLM, d'un nouveau prélèvement "sur le développement des industries de fabrication de papier", ainsi que de deux taxes "sur l'exploration d'hydrocarbures et de gîtes géothermiques", rapporte le journal.

Le Figaro précise que si ce total semble élevé, il l'est tout de même bien moins que l'ensemble des nouveaux prélèvements instaurés au début du quinquennat de François Hollande. Ce dernier a en effet mis en place pas moins de 28 nouvelles taxes et impôts entre 2012 et 2013.