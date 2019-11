"Nous, les Européens". Allemagne : et si on habitait ensemble ?

Grand reportage, invité-e et actualité européenne sont au sommaire du nouveau magazine "Nous, les Européens" (Twitter), présenté par Francis Letellier et diffusé le dimanche à 10h45 sur France 3.

Pour son troisième numéro, direction l'Allemagne. A Berlin, face à la pression immobilière, les habitants s'organisent... et des solutions voient le jour.

Contre la spéculation immobilière

> LE GRAND REPORTAGE

Confrontés à la spéculation immobilière et à une importante hausse des loyers, les Berlinois se mobilisent. Depuis plusieurs mois, ils interpellent les politiques, manifestent, mais aussi prennent leur destin en main. Des habitants de la capitale allemande se regroupent au sein de coopératives de locataires pour racheter leurs immeubles et les soustraire aux groupes immobiliers. D’autres mènent à bien des projets de construction d’habitations collectives où se côtoient plusieurs générations, revisitant ainsi l’aventure des squats berlinois des années 1980.

Un reportage de Frédérique Maillard-Laudisa et Denis Bassompierre.

> L'INVITEE

Jean-Claude Driant, professeur, chercheur au Lab'URBA, laboratoire de recherche transdisciplinaire sur les villes et l'espace urbain.



