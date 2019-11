VIDEO. Allemagne : une coopérative où les habitants sont propriétaires du terrain et de l'immeuble mais pas de leur logement

Venke a quitté Berlin il y a cinq ans pour créer sa coopérative dans une usine désaffectée où tous les habitants sont propriétaires du terrain et de l'ensemble immobilier, mais pas de leur propre logement. Un projet intergénérationnel avec des familles et des personnes âgées, une centaine d'adultes et soixante enfants.

C'est une espèce de serre où se cultive le "vivre ensemble" dans la convivialité. Les habitants se reçoivent à tour de rôle, notamment pour le "club déjeuner". Chaque habitant apporte sa pièce à l'édifice en assumant certaines tâches : gestion de la coopérative, réparations en tout genre, culture du potager…

Echapper à la hausse des loyer

"Finalement c'est simple : j'habite avec cent personnes et il faut décider quelles sont les règles de vie commune, savoir ce qu'il se passe quand on ne les respecte pas. C'est une petite société. Ce qui me passionne réellement, c'est de discuter, de prendre des décisions en commun et d'utiliser toutes les méthodes de résolution des conflits", témoigne Linus au magazine "Nous les Européens" (replay).

Avec cette nouvelle façon de se loger, à l'abri de la spéculation immobilière faisant monter le prix des loyers dans la capitale allemande, tous les champs des possibles sont ouverts. Venke peut ainsi participer à différentes activités organisées par et pour les membres de cette communauté, mais cependant ouvertes aux personnes extérieures.