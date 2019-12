"Nos patients ont besoin de nous" : les aides à domicile s'organisent avant la grève du 5 décembre

À la veille du mouvement de grève de jeudi, les associations, infirmiers et auxiliaires de vie s'organisent tant bien que mal pour se rendre au chevet des patients dépendants.

Comme la quasi-totalité de ses collègues, Anne, infirmière, vit en banlieue mais travaille dans le 16e arrondissement de Paris. Mercredi 4 décembre, veille de la grève, elle ne rentrera pas chez elle, mais ira dormir chez des amis, pour pouvoir se rendre chez ses patients.

Alors pour assurer sa journée de travail, faute de transports, Anne ira à pied s'il le faut : "On va mettre de bonnes baskets et on va y aller !", dit-elle dans un sourire. "Nos patients ont besoin de nous pour leur glycémie, leur insuline, pour même se lever, se laver, tout ça", explique-t-elle. Ses patients "ne peuvent pas le faire seuls, ils n’ont personne, donc on est là". "On s’organisera comme il faut", indique-t-elle.

"Elles sont prises en otage"

Une organisation à marche forcée pour Anne Lataste, directrice de l'association La vie à domicile : "Elles sont prises en otage", s'insurge-t-elle. Les aides à domicile n'ont, selon elle, "pas le choix de venir parce qu’elles ne peuvent pas perdre du salaire".

Elles savent que derrière il y a des vies humaines donc c’est absolument dramatique, surtout si ça dure longtemps.Anne Latasteà franceinfo

D'autant plus que certaines ont des enfants qu'elles ne pourront peut-être pas déposer à l'école, ou faire garder dans la durée.

Pour faire face au manque inévitable de personnel, Alain Démeuri, infirmier coordinateur, a mis en place une liste de patients prioritaires. "En toute honnêteté, la continuité des soins à 100% est une pure utopie", avoue-t-il. "C’est vrai que dans notre action, la priorité sera d’intervenir dans les domiciles des personnes qui sont complètement isolées." Des patients sans famille, amis, ni même voisin pour prendre le relais.