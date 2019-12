Grève du 5 décembre : TGV, TER, RATP, vols... Retrouvez toutes les prévisions de trafic pour jeudi

Franceinfo fait le point sur vos conditions de trafic en prévision de la journée de mobilisation contre la réforme des retraites.

Une France à l'arrêt. Cheminots, enseignants, étudiants, policiers, éboueurs, avocats aux côtés des syndicats, partis d'opposition et "gilets jaunes" appellent à la mobilisation, jeudi 5 décembre, contre la future réforme des retraites, promesse de campagne que l'exécutif est déterminé à mener à terme. Franceinfo fait le point sur l'ampleur de la mobilisation :

Un train sur dix circulera sur les lignes SNCF

• Pour les TER : 3% des trains circuleront. Quelque 23% des liaisons habituelles seront assurées grâce à des bus de substitution. Les régions les plus touchées seront la Bretagne et l'Occitanie avec un trafic quasi nul.

• Pour les RER C et D : Aucun train ne circulera sur la ligne D. Les trains circuleront en heures de pointes sur la partie Sud de la ligne C, uniquement entre les gares de Paris-Austerlitz surface (départ Grandes Lignes) et Brétigny.

• Pour les Intercités : le trafic est quasi nul. Il y aura un aller-retour assuré dans la journée sur les lignes Paris-Clermont-Ferrand et Paris-Brive, et deux sur la ligne Paris-Rouen-Le Havre.

• Pour les Transilien : 10% des trains en moyenne circuleront "essentiellement aux heures de pointe".

• Pour les TGV : 1 TGV sur 10 circulera mais il y aura des disparités entre les régions avec, par exemple, six allers-retours entre Paris et Lille, deux à trois allers-retours depuis Paris vers Lyon, Marseille, Montpellier, Besançon, Bordeaux, Rennes et Nantes, et un aller-retour de Paris vers Strasbourg, Nancy, Metz, Reims, Le Mans et Tours.

• Pour les Ouigo : il faut compter un aller-retour de Paris vers Marseille, Bordeaux et Strasbourg.

Un trafic "extrêmement perturbé" sur le réseau de la RATP

• Pour les métros : Le trafic est totalement interrompu sur les lignes 2, 3, 3bis, 5, 6, 7bis, 8, 10, 11, 12 et 13. Sur les lignes 4, 7, et 9, les métros seront ouverts de 6h30 à 9h30 et de 17h à 20h. Il y aura un métro sur trois sur la 4, un métro sur quatre sur la 7 et un métro sur 4 sur la 9 (entre Nation et Montreuil). Le trafic sera normal sur les lignes 1 et 14.

• Pour les RER A et B : Un train sur deux circulera sur le RER A qui sera ouvert uniquement de 6h30 à 9h30 et de 17h à 20h. Un train sur trois circulera sur le RER B qui sera ouvert uniquement de 6h30 à 9h30 et de 17h à 20h.

• Pour les RER C et D (lignes appartenant au réseau SNCF): Aucun train ne circulera sur la ligne D. Les trains circuleront en heures de pointes sur la partie Sud de la ligne C, uniquement entre les gares de Paris-Austerlitz surface (départ Grandes Lignes) et Brétigny.

• Pour les Tramway : Il y aura un tramway sur trois de 6h30 à 9h30 et de 17h à 20h pour les lignes 1, 2, 3a, 3b et 5. Il y aura un tramway sur deux sur la ligne 6 et un tramway sur trois sur les lignes 7 et 8. Ces tramways seront ouverts toute la journée.

• Pour les bus : Un bus sur trois circulera en moyenne.

20% des vols annulés sur le territoire

La Direction générale de l'aviation civile prévoit 20% de vols annulés sur le territoire français jeudi 5 décembre, dans le cadre de l'appel à une grève interprofessionnelle contre la réforme des retraites. Air France a annoncé l'annulation de 30% de ses vols domestiques et 15% de ses vols moyen-courrier.