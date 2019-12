DIRECT. Grève du 5 décembre : 20% des vols annulés sur le territoire français, annonce la Direction générale de l'aviation civile

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #GREVE

: La RATP annonce que 11 lignes de métro seront fermées le 5 décembre.

: "On enlève 20% des capacités, les plans de vol des compagnies aériennes doivent s'ajuster en conséquence", a déclaré Eric Héraud, porte-parole de l'autorité de l'aviation civile française.

: 20% des vols seront annulés jeudi sur le territoire, annonce la direction générale de l'aviation civile (DGAC).

: Pour retrouver l'ensemble des prévisions de trafic, et notamment le trafic en Ile-de-France, vous pouvez vous reporter à ce communiqué de la SNCF.







: Concernant le trafic international, il sera également très perturbé. Un train sur deux circulera sur la ligne Eurostar, deux trains sur 3 sur le Thalys, et il y aura un aller-retour pour le TGV Lyria. Il n'y aura aucune circulation entre la France et l'Italie, la France et l'Allemagne et la France et l'Espagne.

: Pour les RER gérés par la SNCF, il faudra compter 4 trains par heure en période de pointe sur le RER B contre 2 par heure en période creuse. Pour les autres lignes de Transilien, la SNCF annonce un trafic de 1 à 4 trains par heure.

: Tous les billets pour des voyages entre le 5 et le 8 décembre seront échangeables et remboursables sans conditions, rappelle la direction de la SNCF.

: Voici les prévisions détaillées :





Pour les TER : 3% des trains circuleront. 23% des liaisons habituelles seront assurées grâce à des bus de substitution. Les régions les plus touchées sont la Bretagne et l'Occitanie avec un trafic quasi nul.

Pour les Intercités : le trafic sera quasi nul. Il y aura un aller-retour assuré dans la journée sur les lignes Paris-Clermont-Ferrand et Paris-Brive, et deux sur la ligne Paris-Rouen-Le Havre.

Pour les Transilien : 10% des trains en moyenne circuleront, "essentiellement aux heures de pointe".

Pour les TGV : il y aura des disparités entre les régions avec, par exemple, six allers-retours entre Paris et Lille, deux à trois allers-retours depuis Paris vers Lyon, Marseille, Montpellier, Besançon, Bordeaux, Rennes et Nantes, et un aller-retour vers Strasbourg, Nancy, Metz, Reims, Le Mans et Tours.

Pour les Ouigo : il faut compter un aller-retour de Paris vers Marseille, vers Bordeaux et vers Strasbourg.

: La SNCF annonce qu'elle pourra "réussir à faire rouler 10% des trains" sur l'ensemble du réseau national jeudi.

: Sur la réforme des retraites, "nous ne nous associerons pas au mouvement du 5, nous portons nos revendications agricoles. Pour le secteur agricole, nous espérons qu'elle sera bénéfique", a déclaré Christiane Lambert, la présidente de la FNSEA, à l'issue d'un entretien avec le Premier ministre, Edouard Philippe.

: Les agriculteurs ne se joindront pas au mouvement social de jeudi, annonce la FNSEA.

: "Ça va sûrement être des économies qui vont passer au niveau de la grève au lieu de passer dans du loisir ou dans des vacances", confie à franceinfo Antonio, conducteur sur la ligne 12, et gréviste jeudi. Notre reporter, Grégoire Lecalot, s'est rendu à la station Mairie d'Issy pour rencontrer plusieurs cheminots.

: A quoi faut-il s'attendre dans les écoles le 5 décembre ? "Près de 70% des enseignants se sont déclarés en grève pour la journée du 5 décembre et 40% des écoles seront fermées", indique le Snuipp-FSU (le premier syndicat du primaire). Plus d'infos ici.







: La préfecture de Police de Paris a décidé de la fermeture de tous les commerces présents sur le parcours de la manifestation de jeudi contre la réforme des retraites. Elle se justifie en évoquant un "contexte social et revendicatif des plus tendus" qui pourrait générer "violences et dégradations". Plus d'infos ici.







: Vous avez participé au à la grande grève de 1995, et êtes également impliqué(e) dans le mouvement qui va débuter jeudi ? Vos témoignages nous intéressent.



Merci de préciser votre secteur d'activité de l'époque et d'aujourd'hui, votre lieu d'habitation, et ainsi que vos coordonnées téléphoniques, afin que nous puissions vous recontacter.









: Les "cars Macron" vont profiter du mouvement social : les deux entreprises du secteur, Flixbus et BlablaBus, prévoient des rotations supplémentaires pendant la grève des transports. Elles feront donc circuler davantage d'autocars et assurent qu'elles n'en profiteront pas pour augmenter les prix.







: Sur RMC/BFMTV, Marine Le Pen réaffirme son soutien à la grève contre la réforme des retraites de ce jeudi. La présidente du Rassemblement national se dit également favorable à un référendum sur le sujet. "Une réforme aussi importante que celle-là, je pense qu'il faut que les Français puissent s'exprimer à ce sujet", assure-t-elle.

: Avant la grève du 5 décembre, les grands-parents sont appelés en renfort pour garder leurs petits-enfants qui n'auront pas d'école, de nounou ou de crèche. "La nourrice ne peut pas venir travailler, donc il faut que je les garde", explique Chantal, 67 ans, à notre journaliste.

: Comment aller au travail, comment emmener les enfants à l'école... À l'approche de la grève de ce jeudi, nos journalistes ont rencontré une famille francilienne qui cherche des solutions pour s'adapter aux désagréments.