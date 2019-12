Grève à la RATP : une nette amélioration du trafic lundi, avec seulement deux lignes de métro fermées

Le trafic reste toutefois partiel sur les lignes ouvertes.

A quoi s'attendre dans les transports en commun lundi 30 décembre ? Alors que la grève contre la réforme des retraites se poursuit, le trafic sera toujours perturbé dans les métros, les RER et les tramways. Voici dans le détail les prévisions communiquées par la RATP.

[Mouvement Social]⚠️Le trafic pour le lundi 30 décembre restera très perturbé, avec toutefois une amélioration significative par rapport au vendredi 27 pour tous les modes de transport notamment sur le #métro et #RER #RATP.Le détail des prévisions⬇️& sur https://t.co/OElUNYGYky pic.twitter.com/W26PSaWzBx — RATP Group (@RATPgroup) December 29, 2019

• Pour les métros : seules les deux lignes de métro automatisées (1 et 14) circuleront normalement. Sur les lignes 3, 4, 5, 7, 8, 9 et 10, les métros fonctionneront de 6h30 à 9h30 et de 16h30 à 19h30. Mais plusieurs stations seront fermées. Les métros circuleront de 6h30 et 9h30 sur les lignes 2 et 11, de 13 heures à 18 heures sur la 3bis et de 16h30 à 19h30 sur les lignes 6 et 12. Le trafic sera encore totalement interrompu sur deux lignes : 7bis et 13.

• Pour les RER : le trafic sera également encore perturbé sur les lignes de RER. Sur le RER A, de 6h30 à 19h30, il y aura un train sur deux sur les branches Saint-Germain-en-Laye, Boissy-Saint-Léger, MLV/Chessy et le tronçon central. De 6h30 à 9h30, puis de 16h30 à 19h30, il y aura un train sur deux sur les branches Cergy et Poissy. Pour le RER B, il y aura un train sur deux entre la gare du Nord et Saint-Rémy/Robinson de 6h30 à 9h30 et de 16h30 à 19h30, puis un train sur trois de 9h30 à 16h30. Il y aura également toute la journée un train sur trois entre la gare du Nord et l'aéroport CDG/Mitry.

• Pour les tramways : les lignes T1, T2, T3b, T5 et T6 fonctionneront normalement. Le trafic sera quasi normal sur les lignes T3a, T7 et T8.

• Pour les bus : il y aura trois bus sur quatre en moyenne.