Grève du 18 décembre : TGV, TER, métro, RER... Retrouvez les prévisions de transports pour mercredi

La grève contre la réforme des retraites va continuer à perturber très fortement la circulation des transports en commun.

Il faudra encore s'armer de patience dans les transports en commun. Mercredi 18 décembre, la circulation des trains comme des métros, des RER et des tramways sera encore très perturbée, alors que la grève contre la réforme des retraites se poursuit. Voici toutes les prévisions de trafic.

Une légère amélioration du trafic des trains

Le trafic des trains est légèrement meilleur que mardi. La SNCF recommande toutefois aux clients de "Transilien et TER de ne pas venir en gare" et de privilégier si possible le covoiturage. Voici le détail :

• Pour les TGV : un train sur trois en moyenne

• Pour les Transilien : un train sur quatre en moyenne

• Pour les Intercités : un train sur six en moyenne

• Pour les TER : quatre circulations sur dix en moyenne, en partie assurées par bus

CIRCULATION DES TRAINS le 18 décembre

Toujours huit lignes de métro fermées

Dans les transports en commun franciliens aussi, les usagers ne pourront compter que sur un service très partiel. Voici les prévisions de trafic de la RATP :

• Pour les métros : seules les deux lignes de métro automatisées (1 et 14) circuleront normalement. Le trafic sera en revanche encore totalement interrompu sur huit lignes : 2, 3 bis, 5, 6, 7 bis, 10, 12 et 13. Les métros ne circuleront qu'aux heures de pointe sur quatre lignes : 4, 7, 8 et 9. La ligne 11 ne circulera qu'entre 6h30 et 9 heures, avec 1 métro sur 4. Et la ligne 3 ne roulera qu'entre 16h30 et 19h30, avec 1 métro sur 5.

• Pour les RER : le trafic sera également encore très perturbé sur les RER, avec 1 train sur 2 sur le RER A et 1 train sur 3 sur le RER B, dans les deux cas uniquement aux heures de pointe (jusqu'à 19 heures pour le RER A et jusqu'à 18h30 pour le RER B).

• Pour les tramways : les lignes T5 et T8 fonctionneront normalement. Le trafic sera quasiment normal sur les lignes T6 et T7. La RATP prévoit également 5 tramways sur 6 sur la ligne T2 et 3 tramways sur 4 sur la T3b. Il y aura 2 tramways sur 3 sur la T1 (entre 6h30 et 11h00 et entre 14h00 et 19h30) et la T3a (entre 5h30 et 21h).

• Pour les bus : en moyenne 50% du trafic sera assuré.