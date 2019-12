Grève du 18 décembre : le trafic restera perturbé mercredi sur le réseau RATP, retrouvez toutes les prévisions

Pour le quatorzième jour consécutif, les transports seront très perturbés par la grève des cheminots contre la réforme des retraites.

A quoi s'attendre dans les transports en commun mercredi 18 décembre ? Alors que la grève contre la réforme des retraites se poursuit, le trafic sera toujours perturbé dans les métros, les RER et les tramways. Voici les prévisions communiquées par la RATP, mardi 17 décembre après-midi.

[Mouvement Social] ⚠️ Le trafic sera très perturbé mercredi 18 décembre sur les réseaux #métro et #RER #RATP. Le détail des prévisions est disponible ci-dessous ⬇️ et sur https://t.co/OElUNYGYky pic.twitter.com/MaCB8xH5fK — RATP Group (@RATPgroup) December 17, 2019

• Pour les métros : seules les deux lignes de métro automatisées (1 et 14) circuleront normalement. Le trafic sera en revanche encore totalement interrompu sur huit lignes : 2, 3 bis, 5, 6, 7 bis, 10, 12 et 13. Les métros ne circuleront qu'aux heures de pointe sur quatre lignes : 4, 7, 8 et 9. La ligne 11 ne circulera qu'entre 6h30 et 9 heures, avec 1 métro sur 4. Et la ligne 3 ne roulera qu'entre 16h30 et 19h30, avec 1 métro sur 5.

• Pour les RER : le trafic sera également encore très perturbé sur les RER, avec 1 train sur 2 sur le RER A et 1 train sur 3 sur le RER B, dans les deux cas uniquement aux heures de pointe (jusqu'à 19 heures pour le RER A et jusqu'à 18h30 pour le RER B).

• Pour les tramways : les lignes T5 et T8 fonctionneront normalement. Le trafic sera quasiment normal sur les lignes T6 et T7. La RATP prévoit également 5 tramways sur 6 sur la ligne T2 et 3 tramways sur 4 sur la T3b. Il y aura 2 tramways sur 3 sur le T1 (entre 6h30 et 11 heures et entre 14 heures et 19h30) et le T3a (entre 5h30 et 21 heures).

• Pour les bus : en moyenne 50% du trafic sera assuré.