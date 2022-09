Transports, écoles, manifestations… Ce qu'il faut attendre de la journée de grève jeudi

La CGT et l'Union syndicale Solidaires appellent à la grève générale jeudi 29 septembre pour réclamer notamment des hausses de salaires face à l'inflation.

Une partie des transports publics et des établissements scolaires seront perturbés jeudi à l'appel de la CGT et de l'Union syndicale Solidaires. Il s'agit de la première grande journée de mobilisation depuis la rentrée. Côté CGT, les revendications sont multiples : retraite à 60 ans, smic à 2 000 euros, augmentation des salaires face à l'inflation galopante… L'Union syndicale Solidaires réclame quant à elle des revalorisations salariales dans la fonction publique, l'ouverture du RSA aux moins de 25 ans et "l'arrêt de la casse des services publics".

Quelles sont les lignes de train susceptibles d'être perturbées ? A quel point les écoles, collèges et lycées devraient-ils être affectés ? Franceinfo dresse la liste les services concernés par cette grève interprofessionnelle.

La majorité des transports en commun concernés, sauf le métro parisien

Trains régionaux, TGV, bus en agglomération… Il sera plus difficile d'emprunter les transports en commun jeudi. Sur son site, la SNCF prévient que la circulation des trains TGV Inoui, Ouigo, TER sera perturbée sur certaines lignes, de mercredi 19 heures à vendredi 8 heures. L'alerte vaut aussi en Ile-de-France pour une partie du RER et du Transilien (RER B, C, D, lignes H, J, N, R). La SNCF précise que les voyageurs détenant des billets avec réservation seront contactés par SMS ou par mail et "informés des mesures commerciales spécifiques à [leur] voyage propres à chaque transporteur".

Certaines régions ont d'ores et déjà diffusé des estimations du trafic TER. Seuls 40% des TER seront par exemple maintenus dans le Nord-Pas-de-Calais, prévient La Voix du Nord. En Normandie, seul un train sur quatre devrait circuler. Toutes les informations relatives à la grève sont disponibles en avance sur les sites des réseaux de TER régionaux et de transport urbain.

Seule exception : le métro parisien. Sur son site, la RATP promet une circulation normale jeudi. En revanche, deux bus sur trois devraient circuler, alors que le trafic des tramways sera "légèrement perturbé" (neuf trams sur dix, mais un tram sur deux pour la ligne T3A).

La mobilisation devrait être "bien suivie", préviennent les syndicats d'enseignants

S'il est difficile d'estimer la proportion d'enseignants grévistes, il faut s'attendre à un débrayage majeur, laisse entendre le Snuipp-FSU, premier syndicat dans le premier degré. Les professeurs travaillant en écoles maternelles et élémentaires sont tenus de se déclarer grévistes 48 heures avant le jour J, et les parents concernés sont normalement prévenus. Ce n'est pas le cas dans le secondaire (collège, lycée), où la grève devrait être "bien suivie", fait-on savoir au Snes-FSU, majoritaire dans le second degré.

Un service d'accueil minimum est assuré pour les enfants scolarisés en maternelle et en élémentaire, dès lors qu'il y a plus de 25% d'enseignants en grève dans l'école. Mais attention, un tel dispositif suppose – et ce n'est pas toujours le cas – que la commune dispose d'assez de personnel formé pour accueillir les enfants. Rien n'est prévu pour les élèves de niveaux supérieurs.

Des manifestations prévues dans tout le pays

A ces lignes perturbées et ces classes fermées vont s'ajouter des défilés dans toutes les grandes agglomérations françaises. Sur son site, la CGT a publié une carte interactive où figurent près d'une centaine de rassemblements. Le centre-ville de Lille devrait être perturbé à partir de 14h30. D'autres manifestations sont prévues à partir de 11 heures à Rennes, 11h30 à Bordeaux et 14 heures à Lyon. Des rassemblements auront aussi lieu à Fort-de-France (Martinique) ainsi qu'à Saint-Denis de La Réunion. A Paris, un cortège s'élancera à 14 heures de la place Denfert-Rochereau.