Fraude : la plateforme Vinted victime d’un piratage de grande ampleur

La plateforme Vinted a été victime d’une opération de piratage de ses clients. Cagnottes vidées, cartes bancaires détournées, qui se cache derrière cette nouvelle arnaque en ligne ? Enquête.

Elle est l’une des premières à avoir donné l’alerte. En quelques jours, Marianne Leleu, ancienne employée de Vinted, très suivie sur les réseaux sociaux, reçoit des centaines d’appels à l’aide d’utilisateurs de la plateforme Vinted, numéro un en France des vêtements d’occasion. De nombreux comptes ont été piratés et l’argent des ventes de vêtements, stockés sur le site, a été volé. "Ça va de 100 euros au minimum jusqu’à 800, 900 euros (...), il y a énormément d’utilisateurs, on parle de plusieurs centaines de comptes concernés", affirme-t-elle.



Vinted promet d’indemniser les victimes

Les pirates entrent sur le compte Vinted, changent le mot de passe et le RIB et verse l’argent contenu dans la cagnotte sur leur propre compte bancaire. "J’en veux à Vinted parce que ce n’est pas assez sécurisé finalement", confie une victime. La plateforme se défend pourtant d’avoir laissé fuiter les données de ses clients et promet d’indemniser les utilisateurs ayant perdu de l’argent.