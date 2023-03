États-Unis : un riche entrepreneur américain à l'assaut d'une jeunesse éternelle

Alors que de nombreuses start-ups dans le monde sont en quête de solutions sur le ralentissement du vieillissement, un entrepreneur américain, Bryan Johnson, n'a qu'une idée en tête après ses nombreux succès dans la Silicon Valley : rester jeune.

La Californie a généré tellement de fortune que ses milliardaires ont pu tout s'offrir, jusqu'à voyager dans l'espace. Mais il restait une dernière frontière, la vieillesse, la mort inéluctable. Un riche entrepreneur, Brian Johnson, s'est donc lancé dans la quête folle de la jeunesse éternelle. Âgé de 45 ans et à la tête d'une fortune de plusieurs centaines de millions de dollars, le 20 Heures a suivi son rythme de vie. "Avec mon équipe, nous voulons savoir où nous en sommes sur la question de la fontaine de jouvence et plutôt qu'une solution miracle, nous avons créé le protocole parfait", décrypte Bryan Johnson. 1 977 calories par jour très exactement en ce qui concerne ses consommations alimentaires.

Des résultats incontestables

Bryan Johnson a lancé son propre programme de recherche appelé "Blue Print". Sur Internet, il met en scène ce protocole millimétré. Le cycle est invariable : levé tous les jours à 5h30, pesée, administration de vitamines, luminothérapie et exercices sportifs. Une équipe de 30 médecins et spécialistes détermine exactement ce qu'il lui faut et il affirme aujourd'hui que son corps et ses organes ont atteint un niveau de quasi-perfection. Peau, vision, métabolisme, organes... Ce suivi médical coûte deux millions de dollars par an et selon son équipe, les résultats sont incontestables, Bryan Johnson a rajeuni. "Nous avons inversé mon âge biologique de 5,1 ans et nous avons ralenti mon vieillissement cellulaire de l'équivalent de 31 années", assure-t-il.