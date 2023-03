Visite annulée de Charles III : avec son hôtel de ville incendié, Bordeaux ne verra pas le roi d'Angleterre

La visite d'État du roi Charles III en France a été reportée en raison du climat social tendu dans l'Hexagone. Le souverain devait notamment se rendre à Bordeaux, ville durement touchée par la neuvième journée de manifestations contre la réforme des retraites.

Un portail monumental entièrement calciné et noirci par les flammes. Vendredi 24 mars, les Bordelais (Gironde) sont venus constater les dégâts de l'incendie sur l'entrée de leur hôtel de ville. "Je ressens une profonde colère contre ce qu'il s'est passé. C'est incompréhensible", déplore une riveraine. La veille au soir, vers 20h30, une trentaine de personnes ont enflammé des poubelles et du mobilier urbain. L'incendie dure une vingtaine de minutes et cinq personnes, âgées de 16 à 25 ans, sont actuellement en garde à vue.

La ville s'est dite toujours prête à accueillir le roi

Les images d'une mairie française en feu ont choqué et certainement contribué au report de la visite du roi Charles III, qui devait passer sous ce portail. Pour le maire de Bordeaux, c'est un échec d'Emmanuel Macron. "Je regrette que mon pays n'ait pas été à même d'offrir au roi d'Angleterre le cadre d'un pays pacifié et accueillant", a déclaré Pierre Hurmic, le maire. Pour de nombreux Bordelais, mardi prochain n'était pas un bon jour pour la visite de Charles III, en raison du contexte social. Dans un communiqué, la ville s'est dite toujours prête à accueillir le roi et la reine d'Angleterre à une date prochaine.