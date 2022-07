Transports : la SNCF va manquer de trains cet été

La SNCF possède environ 400 rames TGV. Est-ce suffisant ? En gare, dans l'après-midi du vendredi 1er juillet, les Français ont eu du mal à trouver un billet. "Ça m'a surpris, parce que je suis un bon usager de la SNCF, et en fait avant, je trouvais plus de places", s'étonne un voyageur. Il n'est pas possible d'ajouter des trains. La SNCF n'a pas de réserve, et reconnait une grosse tension sur le matériel. Des rames françaises ont été envoyées en Espagne, pour le développement de l'offre Ouigo entre Barcelone et Madrid.

Des problèmes de soudure

En France, la compagnie pensait pouvoir compter sur huit rames neuves fabriquées chez Alstom. Elles sont pour l'instant inutilisables. La SNCF réclamerait 38 millions d'euros de pénalité à son constructeur. "La SNCF s'est rendu compte qu'il y avait des problèmes de soudure, donc ces rames ont dû repasser en atelier chez Alstom", explique Arnaud Aymé, spécialiste des transports Sia Partners. Elles ne seront donc pas disponibles pour les vacances d'été. La SNCF est également accusée d'avoir retiré des trains du parc, ou de les avoir envoyés dans des casses.