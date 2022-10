Sobriété : "La consommation d'électricité en France a baissé de 5%" et celle du gaz de 14%, selon la ministre de la Transition énergétique

Le gestionnaire du réseau de transport d'électricité RTE a indiqué mardi au gouvernement "que la consommation d'électricité avait baissé de 5%", annonce mercredi 19 octobre sur franceinfo la ministre de la Transition énergétique Agnès Pannier-Runacher. Cette consommation "est corrigée des aléas climatiques", précise-t-elle. La ministre assure également avoir constaté "une baisse à deux chiffres sur [la consommation de] gaz", "de l'ordre de 14%". Selon Agnès Pannier-Runacher, cela ne prend pas en compte "la consommation des centrales à gaz car pour protéger nos centrales nucléaires et les avoir en force pendant l'hiver, nous utilisons nos centrales à gaz".

Les fournisseurs appelés à faire des propositions

La ministre de la Transition énergétique rappelle par ailleurs avoir demandé début juillet aux fournisseurs d'énergie des manières de "récompenser" leurs clients "qui font des économies d'énergie", dans un contexte d'appel à la sobriété énergétique. Agnès Pannier-Runacher souhaite qu'ils mettent "en place des tarifs qui permettent d'aller au-delà de la simple baisse de facture lorsqu'on fait des économies d'énergie". Elle précise avoir reçu des propositions de la part d'Engie, TotalEnergies et "d'autres petits fournisseurs". "EDF a fait des propositions, l'équivalent des heures pleines et heures creuses qui existaient déjà mais on n'avait pas le droit de les promouvoir donc aujourd'hui ils sont revenus et il y a un travail pour les représenter aux Français", ajoute-t-elle.

Agnès Pannier-Runacher appelle les Français à être "attentifs dans leur choix de contrat" d'électricité. "S'ils sont en capacité de baisser leur consommation d'énergie, qu'ils choisissent le tarif qui permet de mieux le valoriser", lance-t-elle. La ministre de la Transition énergétique assure que de nombreux fournisseurs "font des simulateurs pour voir si vous arrivez à activer ces leviers de baisse d'énergie et donc de baisse de facture encore plus importante".