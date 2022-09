Économies d’énergie : comment fonctionnent les "heures creuses" et sont-elles intéressantes pour tout le monde ?

En dépit du bouclier tarifaire mis en place, le gouvernement a annoncé mercredi 14 septembre que les tarifs réglementés du gaz et de l'énergie augmenteront néanmoins de 15% en 2023.

Pour faire des économies d’énergie, on entend souvent parler de consommation en "heures creuses". Mais pour en bénéficier, il y a quelques conditions.

>> TEMOIGNAGES. Prix de l'électricité : "C'est dur, mais c'est rentable", ces Français ont choisi un contrat alternatif pour faire des économies

Il faut déjà avoir l’option "heures pleines/heures creuses" dans son contrat. Avec cette option, au lieu de payer toute votre électricité au même prix, c'est-à-dire au tarif de base, elle est moins chère en "heures creuses", mais plus chère en "heures pleines".

Quand l’option est cochée, il y a deux règles immuables : la première, c’est que, dans une journée il y a, quel que soit votre fournisseur, 16 "heures pleines" et huit "heures creuses". La seconde c’est que les périodes où la consommation est la plus soutenue, c’est-à-dire le matin entre 8h00, le midi et le soir entre 17h00 et 20h00, sont forcément en "heures pleines".

Mais attention ! Les "heures creuses" ne sont pas les mêmes pour tout le monde. Elles changent, selon le type de compteur et la commune. Elles peuvent être aplpliquées uniquement la nuit, par exemple de 22h00 à 6h00 du matin, ou bien réparties entre la nuit et l’après-midi, par exemple, entre minuit et 6h00 puis entre midi et 14h00.

Pas intéressant pour tout le monde

Tout dépend en premier lieu de votre rythme de vie. Si vous êtes chez vous tous les jours, en télétravail par exemple, vous pouvez oublier. Il faut aussi avoir des équipements adaptés. "Il faut quand même être capable de déporter une partie de ses usages", explique la directrice générale des services du Médiateur de l’énergie Frédérique Feriaud.

"C’est surtout intéressant pour des personnes qui sont chauffées à l’électricité et qui ont un ballon d’eau chaude électrique asservi sur les 'heures creuses'." Frédérique Feriaud, directrice générale des services du Médiateur de l’énergie à franceinfo

Et puis tout dépend aussi de votre fournisseur d’électricité. Pour que ce soit rentable, le médiateur de l’énergie estime qu’il faut pouvoir consommer au moins un tiers de son électricité en "heures creuses", et encore, uniquement au tarif réglementé, celui pratiqué notamment par EDF. Chez certains concurrents, l'option n'est rentable qu'en consommant plus de la moitié de votre électricité la nuit.

Avant de changer d’abonnement, renseignez-vous bien auprès de votre fournisseur, ou utilisez le simulateur en ligne du médiateur de l’énergie qui vous permettra de trouver l’abonnement le plus adapté à votre consommation.