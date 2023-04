Fonction publique : "Nous avons des difficultés de recrutement", reconnaît Stanislas Guerini, faisant état de près de 6 000 emplois en moins l'an dernier

Invité du 8h30 de franceinfo ce samedi, le ministre de la Transformation et de la Fonction publiques a reconnu qu'il manquait des employés au sein de la Fonction publique.

"Nous avons des difficultés de recrutement", reconnaît Stanislas Guerini, ministre de la Transformation et de la Fonction publiques, samedi 15 avril sur franceinfo. Il confirme que les effectifs de la fonction publique ont baissé de près de 5 844 emplois l'an dernier, comme révélé par le journal Les Echos.

"Ce n'est pas une surprise pour moi", confie le ministre, qui rappelle que ce "n'est pas une volonté du gouvernement". Stanislas Guerini pointe du doigt un "phénomène démographique" lié au départ à la retraite de "beaucoup de fonctionnaires", avec des "difficultés à pouvoir les remplacer". "Un tiers des secrétaires de mairie, dans nos communes, vont partir à la retraite. L'enjeu, c'est de pouvoir les remplacer", détaille le ministre de la Transformation et de la Fonction publiques.

L'augmentation du point d'indice en question

"Il faut apporter des réponses à la question du pouvoir d'achat", répond Stanislas Guerini quand on lui demande s'il est nécessaire de dégeler le point d'indice pour recruter davantage au sein de la fonction publique.

Pour celui qui se présente comme étant "le ministre qui a le plus augmenté le point d'indice depuis 37 ans", c'est une question qui "se pose encore aujourd'hui et que nous devons justement discuter avec les organisations syndicales. C'est pour cela que je veux me remettre à table avec les organisations syndicales", ajoute le ministre.

"Le sujet, aujourd'hui, c'est de pouvoir mieux accompagner ceux et celles qui prennent de plein fouet l'inflation", résume Stanislas Guerini, tout en réaffirmant sa volonté d'en faire "une question prioritaire".