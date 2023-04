Le gouvernement ouvre la porte à des discussions sur les bas salaires dans la fonction publique

Le ministre de la Fonction publique juge qu'il faut "concentrer les efforts" pour "mieux accompagner ceux qui sont en entrée de grille".

"C'est une discussion qu'on doit avoir." Le ministre de la Fonction publique a ouvert la porte, mardi 11 avril, à des échanges sur la revalorisation des plus bas salaires dans la fonction publique. Au micro de Public Sénat, Stanislas Guerini a estimé qu'il fallait "concentrer les efforts" pour "mieux accompagner ceux qui sont en entrée de grille" dans la fonction publique, et qui subissent "de plein fouet l'impact de l'inflation".

Le ministre ne s'est en revanche pas avancé sur une éventuelle revalorisation générale du point d'indice, la base de rémunération commune aux 5,7 millions d'agents publics, ni sur les secteurs éventuellement ciblés. Pour les syndicats, avec qui le gouvernement doit mener les discussions tout au long du premier semestre 2023, la discussion sur les salaires fait partie des priorités.

Avec une inflation de 6%, l'augmentation générale de 3,5% consentie à l'été 2022 est dénoncée comme insuffisante par les huit syndicats représentatifs de fonctionnaires. Parmi les autres "chantiers" que le ministre souhaite ouvrir figurent notamment l'organisation du travail, la formation et les questions de santé et d'égalité entre les femmes et les hommes.