Fonction publique : l'index de l'égalité salariale femmes-hommes sera instauré "cet été", annonce Stanislas Guerini

Le ministre de la Fonction publique promet par ailleurs d'atteindre la parité dans les postes d'encadrement "d'ici la fin du quinquennat".

"On va instaurer un index de l'égalité salariale entre les femmes et les hommes dans la fonction publique", a annoncé le ministre de la Fonction publique Stanislas Guerini jeudi 30 mars sur franceinfo. Cet index doit mesurer l'égalité entre homme et femme dans la fonction publique dès l'été 2023, après avoir été introduit dans le secteur privé en 2019 pour les entreprises d'au moins 50 salariés.

>>> TÉMOIGNAGES. Inégalités hommes - femmes : "Si j'étais un homme, je n'aurais pas le même salaire actuellement", dénonce une cadre de l'industrie pharmaceutique

"Nous allons, puisqu'il y a des écarts de rémunération dans la fonction publique entre les femmes et les hommes", mettre en place cet index "cet été", a développé le ministre. "La semaine prochaine, je serai au Sénat et avec les sénateurs, puis avec les députés, on instaurera cet index d'égalité salariale", a poursuivi Stanislas Guerini. "Il y a deux types de sanctions possibles", a-t-il prévenu. "D'abord sur des administrations qui ne publieraient pas l'index. Ça, c'est l'évidence. Et puis ensuite des administrations qui n'amélioreraient pas justement leurs résultats, a détaillé le ministre de la Fonction publique. Et on va se mettre dans une culture de résultats".

"Tendre vers la parité" dans l'encadrement

Concernant le dispositif de nomination s'agissant des postes d'"encadrement", le ministre a promis de "rendre beaucoup plus ambitieux ce qui avait été instauré par la loi Sauvadet" de 2012 qui impose un taux minimum de personnes de chaque sexe pour les primo-nominations sur les emplois de l'encadrement supérieur. Le ministre a indiqué vouloir "tendre vers la parité". "Je veux que pour tous les postes qui sont à décision du gouvernement, on soit d'ici la fin du quinquennat à 50 % de nominations entre les femmes et les hommes", a-t-il plaidé. La féminisation de l’encadrement supérieur et des dirigeants de la fonction publique est de 30% en 2017, selon les derniers chiffres disponibles.

Les femmes représentent près de deux tiers des 5,7 millions d'agents publics en France mais n'occupent que 43% des emplois les mieux rémunérés et les plus prestigieux, selon les dernières données. La rémunération des femmes est inférieure de près de 13% à celle des hommes (l'écart grimpe à 15% dans le privé).