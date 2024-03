Pâques : des retards à prévoir dans le versement des salaires

Le mois de mars se termine dimanche, mais lundi étant férié en raison du week-end de Pâques, les salaires de mars pourraient être versés avec quelques jours de retard. Pour éviter cela, une entreprise a décidé de prendre les devants.

Quand seront versés les salaires du mois de mars ? Certains virements bancaires vont être suspendus entre le vendredi 29 mars et le lundi 1er avril, puisqu’il s’agit d’un jour férié. Ils ne reprendront que le 2 avril. Ces quelques jours de délai pourraient pénaliser les salariés. Pour éviter cela, une entreprise veut prendre les devants. En effet, le patron a avancé de deux jours la mise en paye, pour que les salaires tombent avant le week-end. "C’est un peu plus compliqué, parce qu’on sort des processus […] C’est une particularité qu’il faut gérer", explique Benoît Paget, président de GreenBig.

Les prélèvements également suspendus

Toutes les entreprises ne pourront pas le faire. Cependant, les virements, les prélèvements et les encaissements de chèques seront eux aussi suspendus. Tout le système européen est mis à l’arrêt à cause des jours fériés. Toutefois, il sera possible d’envoyer de l’argent. Les versements de salaire qui auraient été déclenchés pendant le week-end devraient tomber, au plus tard, jeudi 4 avril.

