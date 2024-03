Attentat de Moscou : ce qu'il faut savoir sur la branche de l'État islamique qui a revendiqué l'attaque

Des combattants apparentés au groupe terroriste de l'État islamique ont revendiqué l'attaque meurtrière près de Moscou du vendredi 22 mars. Il s'agit d'un groupe basé au Khorassan, une région qui correspond à l'Afghanistan médiéval.

Le drapeau noir du groupe État islamique (EI), les armes levées, et la volonté d'établir un Khalifa. Sur des vidéos de propagande datant d'il y a deux ans, des combattants prêtent allégeance au groupe terroriste. Le nom de cette branche régionale fondée en 2015 : EI au Khorassan. Une référence au nom médiéval de l'Afghanistan. Le Khorassan enveloppe plusieurs pays d'Asie centrale. Le groupe État islamique recrute de plus en plus dans ces républiques, surtout depuis qu'il recule en Afghanistan. Les talibans au pouvoir lui livrent en effet une guerre féroce.

Un recrutement et des actions qui dépassent les frontières afghanes

Le journaliste de France 24 Wassim Nasr, spécialiste des mouvements djihadistes, précise que "les talibans ont privé l'État islamique d'une assise territoriale (...) mais ils ne peuvent pas l'empêcher de recruter dans les villes afghanes, ni dans les pays d'Asie centrale". Selon les Nations-Unies, l'EI au Khorassan compte 4 à 6 000 combattants, des effectifs qui ont doublé en cinq ans. Connus pour leur brutalité, ils sont souvent recrutés dans les pays où ils doivent mener leurs actions. Ces dernières années, ils ont multiplié les attentats sanglants hors d'Afghanistan.

Parmi Nos sources :

Le Monde

Washington Institute

Longwarjournal

www.frstrategie.org

Nations Unies

Wassim Nasr, journaliste France 24

David Gauzere, auteur Le chaudron vert de l’islam centrasiatique, éditions L’Harmattan

Myriam Benraad politologue, docteur en science politique de Sciences Po Paris, chercheuse à l’Institut de recherches et d’études sur le monde arabe et musulman et à la Fondation pour la recherche stratégique.

Liste non exhaustive.