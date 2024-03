Indonésie : le lac Toba, une merveille de la nature nichée au milieu d’un cratère Durée de la vidéo : 3 min Indonésie : le lac Toba, une merveille de la nature nichée au milieu d’un cratère Direction l’Indonésie à la découverte du Toba, le plus grand lac volcanique du monde. Au milieu se trouve une île grande comme six fois Paris. Une tribu chrétienne, les Bataks, vit sur les bords du lac et se nourrit d'une pêche... miraculeuse. (france 2) Article rédigé par France 2 - L. Berbey, T. Simangunsong, J. Pilorge, A. Forget France Télévisions Voyage et découvertes franceinfo

Direction l'Indonésie à la découverte du Toba, le plus grand lac volcanique du monde. Au milieu, se trouve une île grande comme six fois Paris. Une tribu chrétienne, les Bataks, vit sur les bords du lac et se nourrit d'une pêche... miraculeuse.

La lac Toba (Indonésie), le plus grand lac volcanique au monde, a des allures d’océan. Il est niché au creux d’un gigantesque cratère, formé il y a 74 000 ans. Comme un symbole de sa démesure, le lac abrite en son centre une immense ile, grande comme six fois Paris. Pour l’atteindre, il faut compter près d’une heure de traversée. L’île de Samosir est encore préservée de tourisme de masse. Elle ne compte qu’une centaine de milliers d’habitants, une seule grande route et des rizières verdoyantes au pied des falaises. La culture du riz et de la pêche Le riz est l’une des principales cultures. L'Indonésie en est le troisième producteur mondial. Depuis huit générations, la famille de Posman Rumahorbo gère des rizières. "Le riz pousse dans une nature préservée. On y fait attention. La terre que l’on cultive, c’est elle qui nous nourrit", confie-t-il. Sur le lac Toba, les habitants vivent aussi de la pêche. Comme la plupart des habitants du lac, Hotman Situmorang appartient à la tribu Batak. La tradition veut que la pêche se pratique dans un silence absolu. "Je fais attention à ne pas faire trop de bruit en pagayant, à ne pas polluer et à pratiquer une pêche responsable. On doit respecter ce lac parce qu’on croit que c’est ici, dans ces eaux, que vivent nos ancêtres", dit-il. Les Bataks habitent ces terres depuis des millénaires. Dans ce pays qui compte la plus grande communauté musulmane au monde, cette minorité chrétienne s’est installée dans de petits villages.

