Le cake marbré du chef pâtissier François Perret est bien plus qu'un simple dessert. Derrière sa recette se cache une histoire familiale riche en souvenirs et un réel souci des bons produits. L'odeur de son marbré à peine sorti du four rappelle à François Perret des moments précis de son enfance. "C'est l'odeur des dimanches tranquilles, de ces moments un petit peu hors du temps", confie-t-il. C'est notamment le cacao, élément principal de sa recette, qui lui rappelle le goût de son enfance et le chocolat chaud qu'il dégustait pour le goûter. "Ça a été constitutif de mes goûts personnels", précise le chef pâtissier.

Un attachement aux bons produits

François Perret a plusieurs astuces pour rendre son cake marbré gourmand. Tout d'abord, il accorde une importance toute particulière à la matière grasse. Selon lui, c'est ce qui va diffuser et prolonger les goûts en bouche. "La crème, le beurre, pour moi c'est primordial", assure-t-il. Aussi, le chef pâtissier mise sur des crèmes fleurettes, lesquelles sont plus gourmandes. "Elle a une vraie profondeur, elle a une vraie gourmandise, presque une odeur oubliée quelque part parce qu'aujourd'hui on est tellement avec des produits aseptisés d'UHT qu'on ne sait même plus quelle odeur a une crème", développe-t-il.

François Perret est à l'affiche de "The Chef in a truck", la nouvelle série culinaire de Netflix.