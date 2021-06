Réouverture : les restaurants se préparent

La capitale de la gastronomie bouillonne. Il suffit de se promener dans les travées du vieux Lyon (Rhône), encombré par les cartons de livraison. La veille de la réouverture, un restaurant fait un grand rangement, du sol au plafond, pour accueillir les clients.

Un restaurant qui retrouve des couleurs et des odeurs. Les fourneaux de Marguerite Parent ont repris du service après leur extinction en octobre 2020. Il y avait bien de la vente à emporter, mais la recette n'était pas rentable. Maintenant, c'est tout une organisation avec la nouvelle carte et le personnel.

Le retour du carnet de rappel

Mais tout ne sera pas comme avant. Pour les gérants et gérantes, il faut composer avec des capacités d'accueil réduites à 50 %. Et le protocole sanitaire va plus loin : dans un bouchon lyonnais, à défaut de livre d'or, il faudra remplir le carnet de rappel qui signe son grand retour. Une façon de tracer les cas contacts. Dans une institution centenaire, la salle a pris des allures de musée, comme figée depuis huit mois. Expérience inédite pour Olivier Canal et sa brigade, à La Meunière. "C'est le grand jour pour nous, on va enfin être libéré, la marchandise arrive, les beaux produits reviennent."