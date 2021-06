Déconfinement : les restaurants remettent le couvert

Mercredi 9 juin, les terrasses seront remplies et les salles rouvertes aux clients jusqu'à 23 heures. Les restaurants se préparent au coup de feu. Dans cet établissement parisien, pas de terrasse : il était fermé depuis sept mois. A quelques heures de la réouverture, c'est la course. Nettoyage en salle et inquiétude dans les cuisines : le chef teste ses recettes, qu'il n'avait plus refaites depuis huit mois.

Des salariés qui ont hâte de reprendre du service

Dans le restaurant d'à côté, la terrasse est rouverte depuis trois semaines. Mercredi 9 juin, elle le sera en totalité. La salle pourra également accueillir du public, mais avec une jauge de 50 %. Les réservations affluent, le restaurant est quasiment complet pour les trois prochains jours. Les sept salariés, en chômage partiel depuis des mois, ont hâte de travailler, et à plein régime. Seule ombre au tableau : certains salariés manquent à l'appel dans ce restaurant, où le patron doit occuper plusieurs postes. 100 000 postes seraient non pourvus dans la restauration.