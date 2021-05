Réouverture des restaurants : pas de jauge pour les petites terrasses

Ils n'ont plus que quelques jours pour finaliser la réouverture : les patrons de bars et restaurants s'apprêtent enfin à réouvrir leurs terrasses le 19 mai prochain. Depuis mercredi 12 mai, ils connaissent le protocole sanitaire à appliquer.

C'est bientôt la réouverture pour ce restaurant parisien. Une terrasse aménagée sur une place de stationnement et un bout de trottoir : il y a de quoi installer une quinzaine de tables. Mais jusqu'à cette annonce du gouvernement : 50% de la capacité et pas plus. Le patron devra donc supprimer des couverts, un véritable crève-cœur. "On va faire ce que l'on nous demande, mais ça va être compliqué. La masse salariale va être la même. Le loyer, lui, ne va pas bouger. C'est compliqué économiquement", regrette-t-il.

Le masque avant été après avoir été servi

Ces règles sont difficiles à admettre, d'autant qu'un peu plus loin, un restaurant avec moins de dix tables en extérieur, lui, n'aura pas à réduire sa capacité. Mais à condition cette fois d'installer des séparations, ce qui représente encore un investissement de plus. Les nouvelles règles concernent aussi les clients qui devront garder le masque avant et après avoir été servi.