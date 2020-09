"On est satisfaits de passer entre les gouttes" : à Marseille, les lieux culturels soulagés d'être épargnés par les nouvelles restrictions face au Covid-19

Alors que les bars et restaurants ferment pendant 15 jours pour freiner la propagation du Covid-19, d’autres lieux marseillais qui reçoivent du public, comme les salles de spectacle, cinémas et musées, restent (pour l’instant) ouverts. Soulagés, ils restent néanmoins solidaires.

"Effectivement, la première chose qu'on s'est dite c'est 'les bars, les restaurants, oui, et... ?' Et non, et pas les musées, et on en est bien satisfaits !'". Vanessa Hen, l’une des responsables du Mucem, le grand musée des civilisations de la Méditerranée, a eu des sueurs froides à l’annonce des nouvelles restrictions à Marseille pour enrayer la propagation du Covid-19. "On est satisfaits de passer entre les gouttes sur ce coup-là, ajoute-t-elle. Enfin, à peu près, pas totalement, parce qu'on a quand même tous les espaces de restauration du musée qui sont fermés."

Certains restaurateurs sont amers que l'on ferme leur établissement alors que dans le même temps, les musées, qui reçoivent eux aussi du public, restent ouverts. Vanessa Hen comprend ce sentiment et reste prudente. "Bien sûr, on peut comprendre, après c'est sûr qu'au restaurant on est sans masque pour manger, dans un bar on boit des verres et donc on ne porte pas le masque non plus, remarque-t-elle. Ici, on peut dire aussi qu'on est des lieux de rassemblement de public mais il y a les musées, puis les écoles, et puis tellement d'endroits."

L'accueil du Mucem, à Marseille, le 26 septembre 2020. (NOEMIE BONNIN / RADIO FRANCE)

Cinq fois moins de clients au cinéma

Au cinéma du Prado, Laetitia tient la caisse à l'entrée. Elle se sent absolument solidaire de ses collègues restaurateurs. "Je suis pour que tout le monde soit ouvert bien sûr, clame-t-elle, mais s'ils viennent au ciné, ils vont s'apercevoir qu'il n'y a vraiment pas beaucoup de clients, et que comparé à eux, quand ils ouvraient et aux clients qu'ils avaient par soir, on est incomparable. Alors oui, je suis dégoûtée pour eux, et je suis dégoûtée pour nous parce que forcément, ça va aussi se répercuter."

Vu l'affluence, ça m'étonnerait qu'ils aillent jusqu'à fermer les cinémas parce que c'est quand même très, très calme.Laetitia, salariée du cinéma Le Pradoà franceinfo

Si le cinéma attire cinq fois moins de clients qu’en temps normal, au théâtre de la Criée, c’est jour d’affluence. Le site vient de lancer sa nouvelle saison. Sa directrice emblématique Macha Makeïeff, partage le désarroi des restaurateurs mais veut rester optimiste. "Je crois plus que jamais que ces maisons-là, les théâtres, les musées, ont vraiment une fonction de conserver le lien humain qui est absolument essentiel, assure la directrice. L’artiste reste tournée vers l’avenir : "J'espère qu'on rouvrira très très vite ces lieux de rencontres aussi, je ne vois pas pourquoi on serait plus irresponsables ici qu'ailleurs."