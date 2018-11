New York : un restaurant pour dîner exclusivement seul

"Avec ces restaurants, il s'agit de créer des cabines où les gens pourraient se concentrer sur la saveur des nouilles sans divertissement autour." Une chaîne spécialisée dans les ramen, des nouilles japonaises, a ouvert un nouveau lieu à Manhattan (New York, États-Unis). On y passe commande avant de rejoindre une cabine numérotée.

"Un paradis pour l'introspection"

Dans cet établissement se trouvent donc 46 cabines individuelles où chaque client attend son plat pour savourer seul, et pleinement, une soupe aux nouilles : le tonkotsu. Chaque client personnalise sa soupe à base de viande de porc. "Un vrai paradis pour l'introspection", explique une représentante de la chaîne. "Cela va à l'encontre de la façon dont les Américains ont l'habitude de manger". Le concept séduit de plus en plus, peut-être au détriment de la convivialité et du vivre ensemble...