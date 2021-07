Landes : un été menacé par le variant Delta du Covid-19

Les premiers vacanciers sont arrivés samedi 3 juillet et profitent déjà des attractions dans ce camping de Messanges, dans les Landes. Malgré la circulation du Covid-19 et de son variant Delta, l'établissement devrait être complet dès le 10 juillet. Mais les clients s'interrogent. "On n'a pas de report pas d'annulation, mais beaucoup de clients qui demandent si on est reconfinés", explique Lucas Lafitte, directeur commercial du camping Le vieux port. Avec un taux d'incidence de 54,9 cas pour 100 000 habitants, les Landes sont le département le plus touché par le virus.



Restrictions jusqu'au 6 juillet

À Vieux-Boucau-les-bains (Landes), les restaurants face à l'océan sont quasiment vides. L'effet Covid plombe le début de la saison. "On a 150 places assises, pour l'instant, on a que douze couverts, contre généralement 30 ou 40 le midi", raconte un restaurateur. Les craintes des touristes sont partagées par les hôteliers landais. "On repart sur une saison qui va être tronquée encore", confie Nicolas Soleil, hôtelier. Les restrictions restent en vigueur dans les Landes au moins jusqu'au 6 juillet.