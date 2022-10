Haut-Doubs : Annie Pichot, mythique gérante du restaurant de la Grotte, prend sa retraite après 50 ans derrière les fourneaux

Sous chaque couvercle, combien de souvenirs ? Pendant plus de 50 ans, Annie Pichot, gérante du "restaurant de la Grotte" aux Combes-Remonot (Doubs), a été au rendez-vous avec une seule carte, qui tient en quelques lignes. Chez elle, on rentre directement par la cuisine. "On a l'impression qu'on rentre à la maison, en fait", commente une femme. "C'est de la cuisine familiale... Ce n'est pas de la grande cuisine, ce n'est pas des goûts qui vont vous faire tomber sur le cul, mais c'est bon. Voilà", résume un autre client.



"Mes clients vont me manquer, ça c 'est sûr"

L'étrange bâtisse est coincée dans une falaise. Impossible de rater le restaurant d'Annie, une maison construite dans les années 20 par le curé du village, tout près d'une grotte miraculeuse censée guérir les maladies des yeux. Ces derniers jours, Annie a reçu plusieurs courriers, venant de clients un peu orphelins. "Mes clients ils vont me manquer, ça c'est sûr", sourit-elle également de son côté. Après le week-end du 1er et 2 octobre, le restaurant refermera définitivement son couvercle. Le dernier banquet d'Annie s'annonce déjà mémorable.