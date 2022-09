Cuisine : Mamie Tiktok et son petit-fils régalent leurs abonnés avec leurs recettes

Vendredi 16 septembre, le 13 Heures part dans la Vienne pour rencontrer un duo épatant : Andrée, 84 ans et son petit-fils Mathieu, qui filme les recettes de sa grand-mère pour les poster sur Tiktok. La recette du jour : des œufs au lait.

À 84 ans, Andrée Dubois a trouvé la bonne recette. Elle est devenue une tiktokeuse incontournable. Sur son compte, on trouve des plats traditionnels. Derrière le téléphone qui la filme se trouve Mathieu Lezeau, son petit-fils et complice. Andrée vit avec lui et sa compagne depuis le premier confinement. Le duo régale près de deux millions d’abonnés. Le premier succès de la grand-mère a été une recette de grand-mère : des œufs au lait.



Une touche personnelle

Pour la faire : un litre de lait entier mis à chauffer. Puis, il faut battre huit gros œufs dans un saladier, ajouter 160 grammes de sucre et un sachet de sucre vanillé. Une recette traditionnelle simple qu’Andrée tient de sa maman, qui la faisait le dimanche. Mais la grand-mère y ajoute désormais une touche personnelle : du rhum. Le lait est ajouté à la préparation, tout doucement. Le tout est cuit 30 minutes à 160 °C. Dernière astuce pour une recette délicieuse : la grand-mère cuisine avec les œufs frais de ses poules.