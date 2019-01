Gastronomie : un bus restaurant voit le jour à Londres

Le restaurant est monté sur six roues et deux étages. Grâce à son toit panoramique, la vue est imprenable sur les monuments historiques de Londres (Royaume-Uni). Les clients peuvent apprécier pleinement la beauté de Tower Bridge ou encore de Trafalgar Square. "L'expérience est fantastique, c'est la première fois que je mange quatre plats gastronomiques dans un bus en profitant, en plus, d'une des plus belles vues du monde", s'enthousiasme une cliente.

90 euros pour une vue panoramique au déjeuner

Le prix d'un tel tour : 90 euros. Dans les assiettes, on retrouve des spécialités françaises comme un carpaccio d'artichauts. Et pour cause, le créateur de ce concept à Londres est Français. Il s'appelle Bertrand Mathieu. Dresser des assiettes dans un petit espace et dans un véhicule en mouvement n'est pas de tout repos pour le personnel, mais heureusement, les plats chauds sont précuits le matin avant le départ. Le tour est des plus réussis quand le soleil est au rendez-vous.