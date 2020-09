Gastronomie : quand les apprentis chefs apprennent à gérer leur futur restaurant

À l'école Ferrandi, à Paris, les étudiants de troisième année sont formés pour être à la fois chef et patron de leur restaurant. Blandine, Pablo et leurs camarades font partie de cette formation très demandée. Leur projet de fin d'étude a été retenu parmi quinze autres. Ils vont pouvoir créer leur propre restaurant le temps d'une soirée. L'événement a lieu dans un mois et les apprentis-cuisiniers disposent de 1 000 euros pour 60 couverts.

Vaisselle, menu, service, tout doit être impeccable

La moindre dépense doit donc être réfléchie. Il faut aussi décorer ce restaurant éphémère. Une bicyclette et des plantes ont été choisies pour créer une ambiance champêtre. Vaisselle, menu, service : tout doit être impeccable. Il est surtout essentiel de s'occuper du choix des produits sur le marché. Louison est passionné de cuisine depuis ses 14 ans. Cet élève de l'école Ferrandi a été choisi pour intégrer les cuisines du restaurant prestigieux de Frédéric Anton.

