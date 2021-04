Déconfinement : les restaurateurs se préparent à rouvrir les terrasses à la mi-mai

Emmanuel Macron a confirmé la perspective de la mi-mai pour la réouverture des terrasses et des commerces. Les restaurateurs sont prêts et motivés à enfin déplier les tables. Mais à Dunkerque (Nord), la météo inquiète le gérant d’un restaurant. "Comment gérer la marchandise, la fraîcheur, s’il pleut deux jours ?" demande-t-il. L’échéance de la mi-mai n’a pas été choisie au hasard par le gouvernement, qui mise sur le beau temps.

Les aides maintenues à la réouverture

À La Tronche, en Isère, les cuisines du restaurant de Laurent Gras s’activent déjà pour les commandes de midi, mais le chef prépare la suite en espérant que l’État soutienne toujours les restaurateurs. "Si on nous laisse sous perfusion, ça nous permet tranquillement de réamorcer nos établissements, si c’est ce rythme-là, pourquoi pas. Mais si au 15 mai, on nous dit ‘débrouillez-vous, que quand il fait beau, que le midi, et il n’y a plus d’aide”, on est mort", lance-t-il. Le gouvernement a confirmé que le dispositif d’aide serait pour l’instant maintenu. La réouverture se fera en revanche sous le strict respect des mesures sanitaires.