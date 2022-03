Dubaï devient la première ville du Moyen Orient à rejoindre le guide Michelin

Les établissements seront testés et évalués selon les critères appliqués par le guide dans les autres pays d'Europe, d'Asie et d'Amérique du Nord.

De nouvelles saveurs mises à l'honneur. Dubaï va être la première ville du Moyen-Orient à avoir sa sélection de restaurants dans le guide Michelin, annonce mardi 29 mars le célèbre guide gastronomique français. Il s'agira de la 36e destination mondiale et la première au Moyen-Orient pour les inspecteurs du fameux guide rouge.

Avec plus de 7,2 millions de touristes accueillis l'année dernière et une population composée de quelque 90% d'expatriés, le riche Etat du Golfe compte "des milliers de restaurants servant des cuisines variées, allant de la cuisine gastronomique au street food", a souligné Issam Kazim, de l'organisme public Dubai Corporation for Tourism and Commerce Marketing.

Les établissements de Dubaï, dont certains ont été ouverts par des chefs mondialement reconnus, seront testés et évalués selon les critères appliqués par le guide dans les autres pays d'Europe, d'Asie et d'Amérique du Nord. Ils pourraient décrocher les prestigieuses une, deux ou trois étoiles qui récompensent la cuisine d'excellence, ou le Bib Gourmand décerné aux bonnes petites tables.