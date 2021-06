À Caen, des boites en verre consignées pour supprimer les emballages de livraisons de repas

La consigne… Je vous parle d’un temps que les moins de vingt ans ne peuvent pas connaître, dirait Charles Aznavour. Eh bien cette vieille solution écolo, à laquelle tout le monde avait recours jusqu’à la popularisation des emballages jetables à usage unique, connaît un véritable renouveau depuis plusieurs années.



Dernier projet en date, "Barnabé - La consigne qui déboite !". Lancée il y a un mois à Caen par trois amis, la jeune entreprise a pour ambition de débarrasser la ville normande des déchets liés aux livraisons de repas à domicile. C’est pendant un voyage en Asie qu’ils se sont rendus compte de l’impact des détritus sur la planète.

À leur retour, ils ont décidé d’agir, en proposant aux restaurants caennais que leurs plats soient servis dans des boîtes en verre lavables et réutilisables. “Ces boîtes-là, on les met à disposition au restaurant, on les collecte une fois que les gens les ont rendues, on les lave et on les réinjecte dans le système. En fait, c’est le système classique de la consigne”, développe Amaury Poirier, l’un des fondateurs.

Une consigne de 4 €

Comme toute consigne qui se respecte, l’utilisateur doit payer un montant - ici 4 € - qu’il récupérera quand il rendra la boîte. Une idée bienvenue quand on voit l'explosion de la vente de repas à emporter depuis le premier confinement.

Mais les vrais clients de Barnabé sont les restaurateurs qui payent l’utilisation du service. Pour Fanny Vince, gérante du restaurant Le Déli, le jeu en vaut la chandelle : “C’est un tout petit peu plus cher que d’acheter mes emballages en bambou qui sont déjà écoresponsables mais forcément écologiquement, c’est beaucoup mieux. Et l’intérêt aussi pour le restaurateur, c’est que les gens qui ne connaissent pas le restaurant sont amenés à venir consommer au Déli et à faire découvrir le restaurant.”

Pour le moment, les trois fondateurs travaillent avec sept restaurants sur Caen, qu’ils ravitaillent en boîtes consignées directement en vélo. Mais l’entreprise a pour ambition de couvrir tout le département du Calvados. Et au vu de l’engouement des clients, la consigne semble avoir de beaux jours devant elle.