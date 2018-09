VIDEO. Quelle situation pour les homosexuels dans le monde ?

Mort et flagellation

La lutte pour les droits des homosexuels est loin d’être terminée. Ils encourent toujours des condamnations et peuvent même craindre pour leur vie dans de nombreux pays. Comme en Iran où les hommes homosexuels encourent la mort par pendaison. Les femmes lesbiennes iraniennes, elles, risquent la flagellation. Même peine pour les homosexuels dans la province d’Aceh, en Indonésie, où la loi islamique est appliquée strictement depuis 2001.

Des lois répressives

En Ouganda, les relations qualifiées de “contre nature“ sont punies par la prison à perpétuité. Plus au nord, en Russie, si les relations homosexuelles ne sont plus un crime depuis 1993, une loi votée vingt ans plus tard prévoit toutefois des amendes et de la prison pour tout acte de “propagande“ homosexuelle auprès des mineurs.