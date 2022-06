Procès du 13-Novembre : quelles sont les réactions des victimes et des avocats après le verdict ?

Mercredi 29 juin, la cour d'assises de Paris a rendu son verdict dans le procès des attentats du 13 novembre 2015. "Le sentiment qui prédomine chez ceux avec lesquels nous avons pu échanger, que ce soit du côté des victimes mais aussi des avocats de partie civile, ou même de la défense, c’est le sentiment d’un verdict nuancé avec une individualisation des peines retenues à l’encontre des 14 accusés présents", explique la journaliste Sophie Neumayer, en direct de la cour d’assises spéciale de Paris, ce mercredi.

"On retient aussi ces peines plus légères"

"On retient la particulière sévérité à l’encontre de Salah Abdeslam (seul membre encore en vie des commandos terroristes) puisque les magistrats n’ont pas cru à sa version des faits et le condamnent donc à la peine maximale prévue par le code pénal (la réclusion criminelle à perpétuité avec une peine de sûreté incompressible)", précise la journaliste. "Mais on retient aussi ces peines plus légères, plus indulgentes, à l’égard des moins impliqués", indique Sophie Neumayer.