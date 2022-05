Nordahl Lelandais impliqué dans une nouvelle affaire ?

Nordahl Lelandais, déjà condamné pour le meurtre d'Arthur Noyer et de la petite Maëlys en février dernier, intéresse aujourd’hui la justice dans une disparition. Une lettre anonyme le met en cause au cœur d'une nouvelle affaire. Le destinataire du courrier anonyme est Bernard Valezy, président d’une association de proches de disparu. La lettre va attirer son attention par des détails inconnus du grand public. "Pour la première fois, on recevait un écrit faisant un lien entre l’activité de Nordahl Lelandais et de ses chiens, et la disparition d’une personne", décrit-il.

Cette lettre pourrait changer les choses

L’auteur de la lettre se présente comme un ami de Nordahl Lelandais. En 2012, ils avaient l'habitude de promener leurs chiens ensemble dans la forêt de la Chartreuse. Un après-midi de septembre, alors qu’ils étaient en voiture, un homme "bizarre" se dresse devant eux sur la route. Nordahl Lelandais l’insulte puis lâche ses trois chiens à sa poursuite. Le témoin anonyme écrit ne plus avoir revu l’homme ensuite. Le 13 octobre 2012, un corps a été découvert au pied d’une falaise. Il s’agit de Loïc Guérin, 43 ans, autiste. L’enquête conclut à un accident. Mais cette lettre pourrait changer les choses, étant donné les éléments troublants.