Assassinat de Samuel Paty : une femme condamnée par la justice

Deux ans après l’assassinat de Samuel Paty, une femme a été condamnée à trois ans et demi de prison pour association de malfaiteurs terroristes. Il s’agit de la première condamnation judiciaire dans cette affaire.

Une jeune fille, âgée de 17 ans au moment des faits, a été condamnée à trois ans et demi de prison, dont 18 mois avec sursis pour association de malfaiteurs terroriste dans le cadre de l’assassinat de Samuel Paty. Elle avait relayé le message de revendications du terroriste au moment des faits. Des images de l’État islamique ainsi que des recherches sur le maniement des armes ont également été retrouvées dans le téléphone de l’accusée. L’assassinat a eu lieu il y a deux ans.





Des signes de radicalisation



La jeune fille a été mise en examen et placée sous contrôle judiciaire. Elle avait montré des signes d’une radicalisation en manifestant le souhait de partir en Tchétchénie ou en Turquie. Pour l’assassinat de Samuel Paty, 14 personnes sont mises en examen, dont 10 pour complicité d’assassinat terroriste. Au total, six sont en détention provisoire. Les enquêteurs ont pu retracer le fil des événements avant le décès du professeur. Samuel Paty avait d’abord montré des caricatures du prophète avant qu’un parent d’élève se plaigne sur les réseaux sociaux des images montrés par le professeur. Il avait notamment déposé une plainte contre Samuel Paty qui avait ensuite porté plainte pour diffamation. Quelques jours plus tard, le professeur avait été décapité.