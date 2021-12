Meurtre d'une conseillère Pôle Emploi à Valence : la reconstitution a eu lieu sans le prévenu, confirme le parquet

Gabriel Fortin, mis en examen notamment pour le meurtre le 28 janvier 2021 de la conseillère Pôle emploi Patricia Pasquion à Valence, a refusé de participer à la reconstitution des faits mardi 14 décembre selon le parquet de Valence, confirmant une information de France Bleu Drôme Ardèche.



La reconstitution a eu lieu au sein de l'agence, avenue Victor Hugo, qui n'a plus jamais rouvert depuis le mois de janvier. Ne souhaitant pas participer à cette reconstitution, Gabriel Fortin "a été extrait contre son gré du centre pénitentiaire" avant de "renouveler son refus de participer et de s'exprimer, comme cela était le cas depuis le début de la procédure judiciaire", précise le parquet. La reconstitution, qui s'est donc faite sans lui mais "en présence de certains témoins et collègues de la victime", s'est terminée à 15 heures mardi 14 décembre.

Un important dispositif avait été mis en place avenue Victor Hugo à Valence pour les besoins de la reconstitution. Une trentaine de policiers ont bouclé le secteur.

Accusé de meurtres et de tentative d'assassinat

Gabriel Fortin est accusé d'une série de meurtres en Drôme, en Ardèche et en Alsace commis en janvier dernier. Il est mis en examen pour l'assassinat de Patricia Pasquion, mais aussi ceux de Géraldine Caclin (DRH chez Faun à Guilherand-Granges en Ardèche) et d'Estelle Luce (DRH abattue à Wolfgantzen dans le Haut-Rhin). Il est également poursuivi pour une tentative d'assassinat sur un autre DRH à Wattwiller près de Mulhouse.

Depuis qu'il a été arrêté et incarcéré, le Nancéen de 45 ans au chômage a toujours gardé le silence, notamment sur sa personnalité. "C'est le silence absolu", regrette, maître Denis Dreyfus, l'avocat des proches de Patricia Pasquion.

Même sans sa participation, Gabriel Fortin sera jugé. Les experts ont conclu que son discernement n'était ni altéré ni aboli. Il n'y a pas eu d'autres demandes d'expertises à ce stade.